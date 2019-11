Ksiądz zabierał dzieci na wycieczki i molestował. "Przyznaję. Zrobiłem to"

Ksiądz Mariusz W. z Nowego Targu został przeniesiony do Krakowa, gdy zarzucono mu molestowanie uczennic. W jego winę nie wierzyli ani parafianie, ani proboszcz. Ale jak ustaliła "Gazeta Krakowska", duchowny nagle przyznał się przed sądem do molestowania podopiecznych.

Ksiądz Mariusz W., były wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, przyznał się do wykorzystywania seksualnego dziewczynek – donosi "Gazeta Krakowska". Do molestowania miało dochodzić podczas wyjazdów w góry, które on sam dla dzieci organizował, czy w trakcie wyjść na basen.

Sprawa księdza z Nowego Targu wyszła na jaw w grudniu 2016 roku. O możliwości popełnienia przestępstwa przez duchownego prokuraturę zawiadomiła jedna ze szkół podstawowych w Nowym Targu, bo podczas lekcji dotyczącej pedofilii nauczycielka usłyszała od uczennicy piątej klasy, że to, o czym mowa, robił z dziewczynkami ich katecheta.

Ofiarą księdza miało paść dziewięć dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Wszystko trwało ponad dwa lata, od czerwca 2014 roku do września 2016 roku.

Gdy w Nowym Targu wybuchł skandal z udziałem duchownego, dla Mariusza W. zorganizowano pożegnalną mszę i przeniesiono do jednej z parafii w Krakowie. Tam odprawiał msze, choć arcybiskup zakazał mu kontaktu z dziećmi.

Ksiądz Mariusz to w mojej opinii świetny kapłan

- mówił w rozmowie z "Gazetą Krakowską" ks. Zygmunt Kosek, proboszcz z krakowskiej parafii.

Mariusz W. od początku procesu twierdził, że jest ofiarą pomówień, a sam siebie określał „duszpasterzem dzieci”. Teraz jednak przyznał się do molestowania. „Przyznaję się, zrobiłem to” – miał powiedzieć przed sądem. „To jednak nie kończy całego procesu. Wyrok jeszcze nie zapadł” - powiedział sędzia Bogdan Kija, cytowany przez „Gazetę Krakowską”. Za dopuszczenie się "innych czynności seksualnych na nieletnich" Mariuszowi W. grozi od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/Gazeta Krakowska