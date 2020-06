Autorem tekstu "Telewizja publiczna na rozkazy" jest warszawski korespondent "Le Monde", Jakub Iwaniuk. Według jego opinii od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku media publiczne są "tubą propagandy" i "narzędziem rządu", aby Andrzej Duda, obecny prezydent uzyskał reelekcję.

Francuskie dziennik "Le Monde" ostro o polskich mediach publicznych

"Polskie media publiczne stały się fenomenem na skalę europejską i zachodnich demokracji. Być może poza wyjątkiem Węgier, żaden rząd do takiego stopnia nie podporządkował publicznych usług informacyjnych interesom partii rządzącej. Wyłącznie stronnicze komentarze, manipulacje, rażące kłamstwa ... wszystkie chwyty są dozwolone, by zdyskredytować opozycję" - pisze dziennik "La Monde".

We francuskiej prasie dodano także, że wielu Polaków sądzi, że pod względem propagandy „nawet komuniści byli bardziej subtelni”. Warszawski korespondent zwraca uwagę także na to, że media publiczne przejęły rządową narrację, w której tylko partię rządzącą pokazuje się jak tą, która "reprezentuje narodowy interes". Natomiast opozycja to opcja "antypatriotyczna", która jest często na usługach zagranicy.

Iwaniuk przedstawił także czytelnikom "La Monde" sposób, w jaki relacjonowana jest kampania wyborcza Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO, który "wierzy w boga Spinozy" chce "zaprowadzić w Polsce lewacką rewolucję ideologiczną na wzór tej panującej w Europie". Natomiast Andrzej Duda według autora artykuły we francuskiej prasie jest przedstawiany jako niemal święty, obrońca polskich wartości i tradycji, a także ten, który modernizuje państwo. W "Le Monde" przeczytamy, że prym w tej narracji wiodą takie kanały telewizji publicznej jak TVP praz TVP INFO. Autor wskazuje, że materiały tych stacji kierowane są do elektoratu PiS-u.

RadioZET.pl/La Monde