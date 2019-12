Makabrycznego odkrycia, o którym pisze „Dziennik Wschodni”, dokonano w niedzielę, ok godz. 13, na terenie lokalnego gospodarstwa szkółkarskiego. Świadek natychmiast zaalarmował policję, a gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zabezpieczyli teren.

Jak się okazało, ofiarami byli dwaj obywatele Ukrainy. Na ich ciałach dostrzec można było liczne rany kłute w okolicach szyi i klatki piersiowej. Gazeta podaje, że nie ma wątpliwości, iż obaj padli ofiarą morderstwa i mogli zginąć na miejscu. Ich byli już pracodawcy nie chcieli jednak rozmawiać z mediami.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został 36-letni mężczyzna, także Ukrainiec. Śledczy podejrzewają, że to on mógł dokonać tej straszliwej zbrodni, aczkolwiek czynności śledcze z jego udziałem nadal trwają. Gdyby zarzuty się potwierdziły, groziłoby mu do 25 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni