Nauka zdalna również po 9 stycznia? Zapadła ostateczna decyzja MEiN

Powrót uczniów do szkół - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEiN - nastąpi w poniedziałek 10 stycznia. Oznacza to, że nauka zdalna zakończy się wraz z przerwą świąteczno-noworoczną. Zajęcia w szkołach mają odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich została wprowadzona 20 grudnia w związku z dynamicznie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. W środę MEiN ogłosiło, że zgodnie z zapowiedziami resortu 10 stycznia nastąpi powrót uczniów do szkół. Jak dodano, do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów placówek oświatowych.

Nauka zdalna po 9 stycznia. MEiN przedstawiło rekomendacje

Resort Przemysława Czarnka w oficjalnym komunikacie wskazał, że "zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbałość o zdrowie uczniów to priorytetowe cele ministra edukacji i nauki". "Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin" - napisano.

"Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej" - podało MEiN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca również nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 dostępnych na stronie internetowej ministerstwa. "Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły" - wskazał resort.

Terminy ferii zimowych 2022 bez zmian

MEiN poinformowano także, że bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa w nauce:

od 17 do 30 stycznia dotyczy uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;

od 24 stycznia do 6 lutego z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

od 31 stycznia do 13 lutego z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;

od 14 do 27 lutego z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

RadioZET.pl/PAP