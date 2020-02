Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Zmiany numerów telefonów do komend policji w całym kraju zostaną wprowadzone 24 lutego. - Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne - poinformował podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

- tłumaczył policjant. Wskazał, że wyróżnik 47 należy traktować, jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w całym kraju.

Do tej pory każda jednostka policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych

podkomisarz Antoni Rzeczkowski