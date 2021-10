Obostrzenia w czwartej fali. Rzecznik MZ przedstawił plan ministerstwa zdrowia

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostały przedłużone do 31 października. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w czasie czwartkowej konferencji prasowej był pytany o pomysł ministerstwa na to, by przestrzegano zasad sanitarnych. – W piątek będzie posiedzenie premiera i ministra zdrowia z wojewodami – poinformował.

Obostrzenia w czwartej fali. Rzecznik MZ: Część miast egzekwuje przepisy

Andrusiewicz wskazał, że obecnie "nie tylko policja może egzekwować obostrzenia w zakresie zakrywania nosa i ust, ale również organy podległe samorządom miast i gmin, czyli straż miejska". – Część miast egzekwuje te przepisy – powiedział rzecznik MZ, wskazując np. na środki transportu miejskiego.

– Liczymy, że po rozmowach z wojewodami będzie ukierunkowanie na ściślejszą egzekucję przepisów prawa w zakresie zakrywania nosa i ust – dodał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przypomniał, że minister Adam Niedzielski "z racji na bardzo dobrą współpracę z Episkopatem" zwrócił się do przewodniczącego KEP z apelem, aby w kościołach proboszczowie przypominali wiernym o przestrzeganiu obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.

Jednocześnie zaznaczył, że minister jest w ścisłym kontakcie z Komendantem Głównym Policji i na bieżąco wymieniają się informacjami na temat tego, jak wygląda egzekucja prawa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 14 października o 3000 nowych zakażeń COVID-19. To dobowy rekord w czwartej fali pandemii. Zmarło 60 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 44,8 tys. testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, w tym ponad 23,9 tys. antygenowych.

RadioZET.pl/PAP