Burze i deszcze, miejscami opady gradu. Pogoda w środę

Pogoda w środę przyniesie ze sobą umiarkowane zachmurzenie, a miejscami także przelotne deszcze i burze – informuje TVN Meteo. Szczególnie w zachodniej i centralnej części Polski mieszkańcy muszą liczyć się z opadami nawet do 40 l/mkw. Burze oraz ulewy wystąpią również na Podkarpaciu. Sytuacja w tym regionie znów może być dynamiczna - ostatnio nawałnice doprowadziły tam do powodzi błyskawicznej, która całkowicie zrujnowała domy mieszkalne, instytucje publiczne, drogi a także zabiła zwierzęta hodowlane.

Termometry w środę pokażą od ok. 21 st. C. w regionie zachodniopomorskim do 29 stopni Celsjusza w województwie małopolskim. Porywy wiatru będą dość słabe i umiarkowane, jedynie w burzach rozpędzą się do prawie 90 km/h.

IMGW podaje z kolei, że miejscami spadnie również grad.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Północna, Wyspy Brytyjskie oraz krańce północne Europy Centralnej i Zachodniej znajdują się pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują słabe wyże. Polska jest na skraju niżu znad południowej Norwegii, w strefie pofalowanego frontu chłodnego, który będzie stopniowo przemieszczać się od północnego zachodu do centrum kraju. Napływa nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

W środę na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu także burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, zwłaszcza w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna od 20 st. na wybrzeżu, około 25 st. w centrum do 28 st. na południu kraju. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 90 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko początkowo, na południowym wschodzie kraju małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a od Suwalszczyzny, przez centrum kraju, po Ziemię Lubuską także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 15 do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane oraz możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

