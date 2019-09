Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Robili zdjęcia pijanym bezdomnym na podłodze komisariatu i w toalecie, poniżali ich i wyśmiewali – w taki sposób mieli traktować zatrzymanych policjanci Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej w Busku–Zdroju.

Nic im nie można udowodnić, kierownictwo nie reaguje, bo dawało na to pozwolenie

Według niego, kilku policjantów z Wydziału Prewencji KPP w Busku-Zdroju miało nie tylko robić zdjęcia pijanym bezdomnym w sytuacjach intymnych, ale także ubliżać im i ich poniżać. Dodatkowo zatrzymania bezdomnych – zdaniem naszego informatora – miały poprawiać policyjne statystyki. W ciągu kilku miesięcy jedna osoba dostawała nawet kilkadziesiąt mandatów.

To była taka „zabawa“ policjantów. Kierownik o wszystkim wiedział, też był na tej konwersacji (na jednym z komunikatorów – przyp. red.)

Jak dodaje, potem te zdjęcia pokazywali znajomym. Zatrzymywali cały czas tych samych bezdomnych. Mandatów było po sto, dwieście, nawet skarbówka się tym zainteresowała. Wszystko zostało zamiecione pod dywan.

Informacje o skandalu otrzymała Komenda Główna Policji. O sprawie zostało powiadomione także biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro RPO nie może na razie wszcząć postępowania, ponieważ donos jest anonimowy.

Przekazaliśmy sprawę do specjalistów z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mogą wziąć to pod uwagę przy okazji wizytacji izby zatrzymań, ale to wizyty kontrolne, nie interwencyjne

Piotr Sobota, z biura Rzecznika Praw Obywatelskich