Ksiądz mówił, kiedy korzystanie ze szczepionki jest grzechem. "To skandaliczne"

W kościołach w niedzielę w Polsce odczytywano stanowisko Episkopatu dotyczące szczepionek przeciw COVID-19. Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych oświadczył, że poważny sprzeciw moralny budzi technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Przewodzący temu gremium bp Józef Wróbel podkreślił w dokumencie, że w przeciwieństwie do szczepionek Pfizera i Moderny, korzystających z technologii opartej na mRNA i niebudzących istotnych zastrzeżeń moralnych, w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson korzysta się z "linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów".

Ksiądz tłumaczył na mszy, kiedy korzystanie ze szczepionek jest grzechem. "Johnson&Johnson to wiadomo"

O incydencie na mszy donosi Wirtualna Polska. Ksiądz jednej z parafii w Hopowie na Kaszubach streścił stanowisko Episkopatu podczas ogłoszeń duszpasterskich. - Tu jest dużo takich sformułowań naukowych, więc ja tylko przeczytam tak w skrócie - powiedział do zgromadzonych w kościele wiernych.

Następnie duchowny zaznaczył, że szczepionki Pfizera i Moderny nie budzą wątpliwości etycznych. - Natomiast jeśli chodzi o szczepionki firmy AstraZeneca i Johnson&Johnson, to one są oparte na technologii, która bazuje na komórkach pochodzących od abortowanych płodów. Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż te komórki stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek - podkreślił. - No Johnson&Johnson to wiadomo, oni nawet te wszystkie kremy w taki sposób robią - dodał kapłan.

I wytłumaczył wiernym, jak mają postąpić, żeby nie zgrzeszyć. - Wierni, którzy nie mają innej możliwości, mogą korzystać z tych szczepionek bez winy moralnej, czyli bez grzechu. Tak jak mówiłem, grzech to jest dobrowolne i świadome, a jak jesteśmy przymuszeni […] to nie ma grzechu - kontynuował ksiądz. Na koniec zaprosił chętnych do zakrystii, gdzie zaproponował przedstawienie całego dokumentu KEP.

Słowa księdza skomentował w programie "Newsroom" w WP prof. Krzysztof Simon. Lekarz komunikat dotyczący dyskusji moralnej ws. szczepionek nazwał "skandalicznym i nieprawidłowym". - To jest niezgodne z tym, co mówi papież - grzmiał. Jak dodał, niechciane przez Kościół szczepionki "nie zawierają nawet atomu" linii komórkowej pobranej od usuniętego w USA w latach 70. płodu, a mogą uratować życie.

RadioZET.pl/WP.pl