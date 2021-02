Jak informuje w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 19-latka ostatni raz widziana była w czwartek 25 lutego. "Policjanci ustalili, że zaginiona wyszła z miejsca zamieszkania na os. Oświecenia w Poznaniu. Od tamtego czasu nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną" - czytamy w poście na Facebooku.

Według śledczych, tamtego wieczoru 19-latka dwukrotnie wychodziła z domu na poznańskich Ratajach. Najpierw na imprezę do znajomych, którą opuściła przed godz. 1 w nocy. Tam też widziano ją po raz ostatni.

"Zaginiona wsiadła do taksówki na ul. św. Czesława, pojechała do domu na os. Oświecenia, gdzie dotarła ok. 1.05. Ok. 1.20 miała odpowiedzieć jeszcze na SMS-a swojej znajomej i poinformować ją, że wszystko u niej w porządku" - pisze poznańska "Gazeta Wyborcza".

Poznań. Zaginęła 19-letnia Natalia Lick. Zostawiła w mieszkaniu telefon i dowód osobisty

Jak dodaje "GW", gdy ojciec kobiety wrócił do mieszkania ok. 6 rano, nie znalazł w nim córki. Zastał za to otwarty lokal, a w środku telefon komórkowy oraz dowód osobisty Natalii. Zawiadomił więc policję. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji przekazała "Wyborczej" dalsze ustalenia śledczych.

Policjanci ustalili, że kobieta wróciła z Dębca do domu. Musiała tam zostawić telefon komórkowy, dokumenty i jeszcze raz wyjść z mieszkania 25 lutego w nocy, już bez tych rzeczy Iwona Liszczyńska, KWP Poznań

Policja podała także rysopis zaginionej. Natalia ma 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz czarne i proste włosy za ramiona. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemnozieloną welurową kurtkę, duży ciemny szal w kratę, a także czarno-białe trampki.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Facebook/poznan.wyborcza.pl