Do zdarzenia doszło przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Prokurator Ewa Wrzosek spotkała się tam z dziennikarzem jednej ze stacji telewizyjnych.

- Zanim doszło do wywiadu w oknie na drugim piętrze pojawiła się szefowa prokuratury i wezwała mnie do swojego gabinetu - mówi dziennikarzowi Radia ZET Mariuszowi Gierszewskiemu prokurator Ewa Wrzosek.

Dodaje, że musi złożyć pisemne wyjaśnienia co do powodów opuszczenia miejsca pracy, co jest wstępem do wszczęcia wobec niej postępowania służbowego.

Radio ZET: Prokurator Ewa Wrzosek może mieć postępowanie służbowe

- To jest ewidentna szykana, działanie quasi mobbingowe. Zastanawiam się nad podjęciem kroków prawnych, bo mój czas pracy jest określony wymiarem pracy a nie godzinowo. Wyjścia na zewnątrz prokuratury nie można traktować jako opuszczenie miejsca pracy - tłumaczy Ewa Wrzosek.

Radio ZET dotarło do notatki służbowej sporządzonej po wydarzeniu. "Podeszłam do okna, jednakże z okien mojego gabinetu widać było fragmenty sylwetek trzech osób zasłanianych przez gałęzie drzew, udałam się do gabinetu prok. (...), gdzie przez okno zobaczyłam prok. Ewę Wrzosek ubraną w szary płaszcz, stojącą i rozmawiającą z dwoma mężczyznami. Obok stała na statywie kamera. (...) Po raz kolejny sprawdziłam, przez okno, prok. Wrzosek przygotowywała się do wywiadu (stała przed kamerą, za kamerą stał operator, ubrany elegancko mężczyzna przeglądał jakieś dokumenty) "- czytamy w notatce szefowej Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Moniki Laskowskiej.

Notatka kończy się uwagą, że prokurator Ewa Wrzosek ma do 27 września złożyć pisemne wyjaśnienia co do powodów opuszczenia miejsca pracy i nieprzekazania informacji o tym fakcie przełożonym.

Ewa Wrzosek to prokurator, która rozpoczęła śledztwo dotyczące wyborów prezydenckich. Wszczęto wobec niej za to postępowanie dyscyplinarne. Od tamtej pory usłyszała już trzy zarzuty dyscyplinarne, dotyczące m.in. udziału w wiecach w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości.

