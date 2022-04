Niebo nad Polską jednak nie zostanie zamknięte? "Mamy niewielki przełom"

W niedzielę odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). Negocjacje trwają od kilkunastu dni. Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP. Rozmowy dotyczą również kwestii m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy.

Jest szansa na przełom w negocjacjach z kontrolerami lotów

Jak dowiedziało się Radio ZET, doszło do niewielkiego przełomu. Jest wstępna zgoda na podwyżki. - Wciąż kwestią do omówienia pozostaje sprawa regulaminu pracy i kodeksu etyki - przekazała pełnomocniczka kontrolerów Anna Garwolińska.

Wcześniej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wyraził gotowość do ustępstw w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. Związkowcy domagają się m.in. aby na dyżurze było co najmniej dwóch kontrolerów. - Byliśmy i jesteśmy gotowi na daleko idące ustępstwa, co już wcześniej pokazaliśmy; zgodziliśmy się na wszystkie postulaty kontrolerów w sprawach bezpieczeństwa ruchu lotniczego - podkreślił Bittel.

