Czarnek ogłosił, że szkoła o. Rydzyka to teraz "akademia". "Dziękuję panu Bogu za tę uczelnię"

20 lat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej to jest ciągła walka o prawdę, ciągłe poszukiwanie prawdy. Ojciec rektor, założyciel, ojciec dyrektor, zadaje często pytanie, co by było, gdyby nie było Radia Maryja, Telewizji Trwam, WSKSiM. Odpowiedź jest prosta. Gdyby nie było tego ciągłego poszukiwania prawdy tutaj w Toruniu, tutaj w WSKSiM, to walec laicyzacji, który widzimy, jakie wyrządził szkody w Europie Zachodniej, przejechałby także przez Polskę.