Omijał inne auto i wjechał w nastolatki na pasach. Policja publikuje nagranie

Pośpiech i niecierpliwość na drodze, to najprostszy sposób prowadzący do tragedii. Pieszy nie ma najmniejszych szans w starciu z samochodem. Jak widać, ta elementarna wiedza nie jest jeszcze przyswojona przez wielu kierujących. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu rzadko kiedy kończy się szczęśliwie. Poważne urazy głowy, połamane kończyny, obrażenia narządów wewnętrznych i długa rehabilitacja - to ten łagodny scenariusz. Śmierć, a potem ból najbliższych - to z kolei najbardziej tragiczny, choć niestety częsty finał. Spośród państw Unii Europejskiej Polska jest krajem, w którym ginie na drogach najwięcej pieszych.