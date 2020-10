Akcja protestacyjna pod nazwą "Polska Stanie »Dzisiaj my Jutro WY«" rozpoczęła się w środę 7 października o godzinie 10. Wśród pomysłów koordynatorzy działań zgłaszali wylanie obornika na drogę czy wyjechanie traktorami.

Rolnicy zablokują drogi w całej Polsce

Związkowcy z OPZZ i Agrounii zapowiadają, że zablokowane zostanie w sumie sto tras. "Już dzisiaj mamy potwierdzonych około stu blokad rolniczych w całym kraju. Będzie ich naprawdę bardzo dużo i nie będzie województwa, gdzie nie będzie co najmniej kilku blokad" - podkreślił w TVN24 prezes AGROunii Michał Kołodziejczak.

We wtorek było gorąco w Warszawie. Członkowie AGROunii, sprzeciwiający się mianowaniu nowego ministra rolnictwa, rozrzucili pod gmachem ministerstwa słomę. Jak później tłumaczyli w rozmowie z Polsatem, miała być to pierwsza lekcja tego, "jak wygląda słoma". Następnie – mówili – mają pokazać "gnój na ulicach". Tutaj nawiązali do blokady dróg w całej Polsce.

Rolnicy wywiesili również transparent z napisem "Puda? Nie znam!". "Ta słoma symbolizuje zamknięte drzwi dla takich ludzi" - mówił lider AGROUnii.

"Nie ma zgody na to, aby u sterów resortu rolnictwa zasiadł człowiek, który dla rolników jest wrogiem numer jeden. Nie zgadzamy się na to, aby polską wsią i – co stanowi novum – polskimi lasami, stał likwidator polskiej gospodarki. Będziemy protestować do skutku" - mówił z kolei Marek Miśko, dyrektor związku Polski Przemysł Futrzarski.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News/TVN24