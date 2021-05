Alarmujący wzrost prób samobójczych wśród dzieci – jak podał we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" w pierwszym kwartale tego roku liczba zamachów na życie u nieletnich wzrosła o jedną czwartą względem podobnego okresu przed rokiem.

Samobójstwa dzieci stają się w Polsce coraz większym problemem. "DGP", powołując się na dane policji, informuje, że obserwowany wzrost prób targnięcia się na życie nieletnich jest alarmujący.

"Obserwując, jakie dzieci przychodzą do nas na oddział, widzimy wyraźnie, że główne przyczyny takich prób to depresja, zaburzenia nastroju, bezsenność i napady lękowe" – mówi dziennikowi Halina Flisiak-Antonijczuk, dyrektor Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu.

Samobójstwa dzieci. Nawet 400 prób targnięcia się na życie w ciągu kwartału

Ekspertka podkreśla, że próby samobójcze, również dzieci, zwykle są wołaniem o pomoc. Targnięcie się na własne życie zawsze dowodzi złego stanu zdrowia psychicznego.

Gazeta wskazuje, powołując się na szacunki naukowców, że na każdą śmierć samobójczą dziecka przypada do 20 prób. W I kw. skutecznie odebrało sobie życie 19 nieletnich, co może oznaczać, że doszło nawet do 400 prób pozbawienia własnego życia. Tymczasem oficjalne statystyki mówią o 271 przypadkach.

"DGP" podkreśla, że wzrost prób samobójczych odnotowano również u seniorów powyżej 65. roku życia. Wzrost w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 14 proc. w porównaniu z I kw. 2020 r. Zdaniem ekspertów zapalnikiem w ich przypadku często bywa śmierć partnera, a nadmiarowe zgony podczas pandemii najczęściej dotykały przede wszystkim osoby starsze.

