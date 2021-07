Spada liczba zaszczepionych osób. Rząd wdraża nowe rozwiązania

Minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk ostrzegli przed czwartą falą. - Mamy blisko 33,5 mln wykonanych szczepień. Prawie 18 mln zaszczepionych I dawką. To wciąż niesatysfakcjonujące dane. Osoby, które przyjęły co najmniej I dawkę szczepienia, bądź są zarejestrowane, wśród pełnoletnich to 56 proc. populacji — mówił na konferencji prasowej Dworczyk.

Niedzielski powiedział, że czwarta fala będzie się rozpędzała. - Jesteśmy w sytuacji, że nie zadajemy sobie pytania, czy będzie czwarta fala, ale kiedy nastąpi i jaka będzie jej intensywność — podkreślił.

Zaznaczył, że w ujęciu tygodniowym przyrosty zakażeń są już rzędu 20 proc. - Patrząc na to, jak rozprzestrzenia się bardziej zakaźny wariant Delta, musimy się liczyć z tym, że w grupie najbardziej mobilnych, czyli do 40-, 50- czy 60 lat, on może się bardzo rozprzestrzeniać. Będziemy więc używać dostępnych narzędzi, by te osoby przekonywać do szczepień — podkreślił.

Nowe zasady dotyczące szczepień. Minister zdrowia: chcemy dopuścić mieszanie szczepionek

Minister poinformował, że rząd chce dopuścić mieszanie szczepionek. - Jeśli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne, może zastosować preparat mRNA w przypadku drugiej dawki — mówił szef MZ. Dodał, że jest to "warunkowane zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego".

Zaznaczył, że w ocenie rady medycznej efektywność tego rozwiązania "w obliczu pojawiających się nowych mutacji daje możliwość utrzymania wysokiej odporności, nie tylko w kontekście zakażeń, bo to nie jest najważniejsze, tylko w kontekście ochrony przed ciężkim zakażeniem". Niedzielski mówił już w czwartek, że razem z Radą Medyczną i prof. Andrzejem Horbanem zastanawia się nad dopuszczeniem mieszania szczepionek. - Tej części osób, która reagowała niedobrze na pierwsze podanie, być może trzeba udostępnić możliwość zaszczepienia się drugą dawką innego preparatu – podkreślał.

- To rozwiązanie będzie wydane dziś w formie komunikatu — zaznaczył minister na konferencji w piątek. Niedzielski mówił też, że "udało się wypracować schemat współpracy, który będzie premiował tych lekarzy, którzy osiągną wysoki poziom wyszczepienia na swojej liście pacjentów".

- Postanowiliśmy wprowadzić pewien system zachęt, który może jeszcze bardziej zmotywować zespoły przychodni rodzinnych — poinformował prezes NFZ Filip Nowak. Jak dodał, są to zachęty finansowe.

RadioZET.pl