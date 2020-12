Uczniowie rozpoczęli ogólnopolski protest. Nie wezmą udziału w nauce zdalnej

Ogólnopolski Strajk Edukacyjny organizowany przez ruch "Stop DeMENtażowi edukacji" rozpoczął się 7 grudnia 2020 roku w całej Polsce. Protest uczniów ma potrwać do 11 grudnia. - Studenci i uczniowie mogą się włączać w szereg akcji, które proponujemy. Za to w środę - Strajk Generalny. W tym dniu nie bierzemy udziału w zajęciach dydaktycznych - zapowiadają organizatorzy.

Strajk uczniów 2020 organizowany pod hasłem "Ogólnopolskiego Strajku Edukacyjnego" ma potrwać od poniedziałku 7 grudnia 2020 do piątku 11 grudnia. - Przez cały tydzień zachęcamy do brania udziału w różnych akcjach charytatywnych, m.in. oddawania krwi czy szpiku. Podczas spaceru do lasu, jeśli zobaczymy jakieś śmieci, to warto też je zebrać, posprzątać nasz las - mówi Radiu ZET Kamil, jeden z organizatorów protestu.

Uczniowie domagają się dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, a na środę 9 grudnia zapowiadają strajk generalny. - W tym dniu nie bierzemy udziału w zajęciach dydaktycznych. Mamy nadzieję na włączenie się również wykładowców, nauczycieli oraz pracowników oświaty, którzy tego dnia zrezygnują z wykonywania swojej pracy - zapowiadają organizatorzy.

Strajk uczniów 2020. W środę 9 grudnia uczniowie nie wezmą udziału w zajęciach

- Celem nie jest tu pójście na wagary, czy zrobienie sobie krótkiego urlopu. Chcemy na tyle, na ile jest to w tym momencie bezpieczne i możliwe, wyrazić swój sprzeciw. Tak aby usłyszała o nim cała Polska, a zwłaszcza Minister Edukacji i Nauki oraz Premier - przekonuje ruch "Stop deMENtażowi edukacji".

8 grudnia miną trzy tygodnie od złożenia do premiera petycji w sprawie odwołania Przemysława Czarnka. - Przychodzi taki moment, w którym trzeba jasno okazać swoją niezgodę. W środę manifestujemy swoje niezadowolenie najpełniej jak tylko możemy, w tych okolicznościach - nie idziemy na zajęcia - nawołują w mediach społecznościowych uczniowie.

Warto przypomnieć, że pod petycją o odwołanie Przemysława Czarnka, podpisało się blisko 90 tysięcy studentów, wykładowców, nauczycieli, uczniów i innych osób związanych z oświatą. W dokumencie padają zarzuty ideologizacji nauki w szkołach przez obecnego ministra z PiS, a także krytyka jego wypowiedzi na temat środowiska osób LGBT oraz strajkujących kobiet.

Uczniowie chcą dymisji Przemysława Czarnka. "Stop deMENtażowi edukacji"

W środę 9 grudnia w całej Polsce ma odbyć się strajk generalny - uczniowie nie wezmą udziału w nauce zdalnej. Jednak od poniedziałku 7 grudnia do piątku 11 grudnia uczniowie będą brali udział w akcjach dobroczynnych.

"Jednym z działań, w których możesz wziąć udział podczas naszego strajkowego tygodnia jest oddanie krwi! Wicepremier Kaczyński zarzucał osobom biorącym udział w Strajku Kobiet, że mają krew na rękach, a zapomniał chyba o szpitalnych wizytach zarażonego koronawirusem ministra Czarnka" - czytamy na profilu inicjatywy "STOP deMENtażowi edukacji".

Pierwsze protesty uczniów przeciwko objęciu ministerstwa edukacji i nauki przez Przemysława Czarnka odbyły się już kilka dni po jego nominacji. W wielu szkołach w całej Polsce uczniowie przychodzili na lekcje ubrani na czarno.

