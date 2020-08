Wypadek na dk7, na 254 kilometrze drogi, między Mławą a Płońskiem. Z informacji przekazanych przez dyżurnego GDDKiA wynika, że do wypadku doszło w miejscowości Strzegowo.

Jak podał lokalny serwis Naszamlawa.pl, pojazdami podróżowało sześć osób. Na miejscu pomocy udzielali strażacy z PSP Mława, ochotnicy z OSP Strzegowo i OSP Unierzyż oraz aż cztery zespoły ratownictwa medycznego.

Wypadek na DK7. Zginęły dwie osoby, auto dachowało [FOTO]

Dyżurny Dyrekcji przekazał również, że droga jest zablokowana. "Przewidywany czas trwania utrudnienia to ok. 3 godz." - dodał.

Ze zdjęć podanych przez serwis wynika, że jeden z pojazdów dachował.

Mazowiecka Policja ustaliła, że do tragedii doszło zapewne wskutek poślizgu, w który wpadł jeden z kierowców.

Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku doszło, gdy kierowca citroena wpadł w poślizg i zderzył się czołowo z chevroletem, a następnie z oplem

- podał w niedzielę PAP Rafał Jeżak z biura pras. mazowieckiej policji.

Jeżak w rozmowie z PAP poinformował, że do wypadku na dk 7 na odcinku Mława – Płońsk w Strzegowie doszło w niedzielę około godz. 7.30. Droga krajowa jest całkowicie zablokowana, GDDKiA szacuje, że blokada potrwa co najmniej do przedpołudnia. Policja wyznaczyła objazdy.

