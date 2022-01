Szczyt piątej fali to będzie tsunami zakażeń. "Kilkaset tysięcy dziennie"

Omikron, który wypiera Deltę, to – jak przypomina naukowiec – najbardziej zaraźliwy wariant patogenu odpowiedzialnego za trwającą już blisko dwa lata pandemię. – Jest to zarówno na świecie, jak i w Polsce, wariant dominujący – zaznaczył prof. Banach. – Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że każde kolejne zakażenie koronawirusem to infekcja wariantem Omikron – ocenił.

Piąta fala rośnie w siłę. W prognozach nawet kilkaset tysięcy zakażeń dziennie

– Szczyt zakażeń SARS-CoV-2 jest jeszcze przed nami. Dane matematyczne wskazują, że może być kilkaset tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie – podkreślił profesor. – Oczywiście nie będziemy tego w pełni rozpoznawali, bo u nas wydaje się, że górna granica liczby dziennych testów to 200 tysięcy – dodał.

Wariant Omikron, chociaż – jak podaje lekarz – w większości doprowadza do łagodnego przebiegu COVID-19, jest bardzo niebezpieczny, bo roznosi się szybciej i łatwiej. – W tym przypadku szczególnie należy pamiętać o przestrzeganiu rygorów sanitarnych i szczepieniach – mówił prof. Banach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 28 stycznia o 57 262 nowych przypadkach koronawirusa. Minionej doby zmarło 271 pacjentów z COVID-19. Rzecznik resortu zdrowia przekazał, że od czwartku "zaczęła się dominacja wariantu Omikron w Polsce". – Jeżeli byśmy patrzyli na to tylko przez pryzmat 7 ostatnich dni, to Omikron jest na poziomie 63 proc. – przekazał Wojciech Andrusiewicz.

RadioZET.pl/PAP