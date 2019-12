Arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński w liście do wiernych na rozpoczynający się nowy rok kościelny zwrócił uwagę na potrzebę kształtowania „postawy adwentowej, czyli stałej gotowości na spotkanie z Bogiem, który przychodzi”. Według abp. Górzyńskiego, aby taką postawę kształtować, należy co dzień czynić praktyki religijne.

„Owocny udział w Eucharystii wymaga zrozumienia i odpowiedniego przygotowania. Dlatego Kościół ma świadomość konieczności stałego nauczania. Wierni zaś winni mieć świadomość konieczności stałego uczenia się i poznawania treści swojej wiary” – napisał metropolita warmiński i dodał, że Kościół wypełnia misję nauczania przez katechezę.

Arcybiskup: rodzice, którzy nie posyłają dzieci na religię, wyrządzają im krzywdę

„Dlatego bardzo niepokojące są postawy chrześcijan, ludzi zadeklarowanych jako wierzący, którzy rezygnują z katechezy, podając argumenty w swojej ocenie przekonujące. Miejmy tego świadomość, że to bardzo poważny grzech zaniedbania i poważna krzywda, jaką rodzice wyrządzają swoim dzieciom, godząc się na brak katechezy w ich szkolnym nauczaniu. Katecheza nie jest zwyczajną nauką, bo wiedza o Bogu jest czym innym niż wiedza o świecie i nie można jej mierzyć i oceniać tylko kryteriami doczesnej przydatności” – napisał w liście do wiernych metropolita warmiński.

Abp Górzyński zachęcił wiernych na Warmii, by praktykowali Nowennę Gietrzwałdzką i odmawiali różaniec. „Stałą intencją naszej indywidualnej i wspólnej modlitwy niech będzie prośba o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest dzisiaj koniecznością, by modlić się nie tylko za samych powoływanych, ale i za rodziny, w których powołania rodzą się i dojrzewają” – dodał abp Górzyński, którego list odczytywano we wszystkich kościołach na Warmii.

RadioZET.pl/PAP