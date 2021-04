Mobilny punkt szczepień na majówkę bez zapisów. Wystarczy e-skierowanie

Mobilne punkty szczepień będą czekały na chętnych w majówkę w 16 miejscach w Polsce. W województwie mazowieckim zaszczepić będzie się można bez wcześniejszych zapisów w Urzędzie Wojewódzkim przy placu Bankowym. Przyjść do niego może każdy, kto jest w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i ma wystawione e-skierowanie. Liczba szczepionek jest jednak ograniczona.

Mobilny punkt szczepień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy placu Bankowym w majówkę (1-3 maja) może przyjąć 2,5 tys. chętnych. Nie trzeba się zapisywać, trzeba mieć tylko wystawione e-skierowanie. - Jeżeli będzie więcej chętnych osób, będziemy je zapraszać po powszechnych i populacyjnych punktów szczepień – powiedział na konferencji prasowej w piątek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Mobilny punkt szczepień w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Na dziedzińcu miejskiego ratusza, w którym ma również swoją siedzibę wojewoda mazowiecki, stanął kontenerowy punkt szczepień. Kolejne dwa zostały zorganizowane w budynku urzędu wojewódzkiego.

Personel medyczny jest przygotowany na obsługę ponad 800 pacjentów dziennie. Początek szczepień zaplanowano na sobotę 1 maja o godzinie 10. Potrwa do godziny 18. Pacjenci otrzymają jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson i kod QR potwierdzający szczepienie. Radziwiłł podkreślił, że akcja ma charakter promocyjny i zachęcił warszawiaków do skorzystania z okazji.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas briefingu prasowego w Warszawie, dotyczącego uruchomienia w stolicy w ramach akcji "Zaszczep się w Majówkę" mobilnego punktu szczepień przeciwko Covid-19 ‧ fot. PAP/Mateusz Marek ‧ fot. PAP/Mateusz Marek

- Szczepienia są dobrą odpowiedzią na wszystkie problemy związane z epidemią, zarówno te zdrowotne, czyli zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jak i gospodarcze. Niewątpliwie, jeżeli zaszczepimy się w większej liczbie, to uda się zdusić szybko pandemię. To jest jedyna droga, żeby jak najszybciej powrócić do normalności - powiedział.

Szczepienie w majówkę

Według harmonogramu 1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat oraz starsze. Natomiast 3 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 34 lat i starsze. Ponadto w majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie e-skierowanie. Akcję szczepień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim będą wspierali żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego.

Pełną listę mobilnych punktów szczepień w Polsce dostępnych w majówkę publikujemy tutaj: Mobilne punkty szczepień w majówkę [LISTA]

RadioZET.pl/PAP