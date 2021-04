Warszawa. Na trasie S8 spłonął TIR, jego kierowca nie żyje. Utrudnienia w ruchu

Do tragicznego wypadku doszło na trasie S8 pomiędzy węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Jadący w kierunku Poznania tir przewrócił się i niemal doszczętnie spłonął. Na miejscu zginął jego kierowca, a rany odniosło też czworo innych uczestników zdarzenia.

S8. Jak usłyszeliśmy w biurze prasowym policji, do zdarzenia doszło około godziny 14 na trasie w kierunku Poznania. W tirze pękła opona, przez co auto zjechało na pobocze i przygniotło jadący samochód osobowy do bariery.

Ciężarówka uderzyła potem w barierę. Jej elementy spadły na samochody jadące w kierunku Białegostoku. Tir przewrócił się i zapalił. Jego kierowca, który wypadł z samochodu, zginął na miejscu. - Czterem innym osobom udzielana jest pomoc medyczna - przekazał rzecznik KSP.

Policja poinformowała, że S8 w kierunku Poznania jest zablokowana. - Odbywa się ewakuacja pojazdów przez trasę Prymasa Tysiąclecia. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jednym pasem – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Na miejscu pracuje 30 strażaków. Usunięcie utrudnień może zająć ok. 3 godzin.

RadioZET.pl/