Karambol na A2, ciężarówka wjechała w osobówki. Na miejscu śmigłowiec LPR

Do karambolu w Wólce Łasieckiej z udziałem pięciu aut doszło w piątek około godziny 11 na 403. kilometrze autostrady A2 w stronę stolicy. Zderzyły się ze sobą dwa samochody, dwie ciężarówki oraz bus — przekazała Edyta Jędrzejewska z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wólka Łasiecka. Karambol na A2 w kierunku Warszawy

Jak przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi w trakcie wypadku ciężarówka miała wjechać w stojące samochody osobowe. Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa, w której udział bierze m.in. pięć jednostek straży pożarnej. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Policja prowadzi objazd na węźle Skierniewice do drogi krajowej nr 70 i potem do Łowicza. Utrudnienia potrwają najprawdopodobniej do około godziny 15. W czwartek pod Wrocławiem miał także śmiertelny w skutkach wypadek. Zginął 28-letni kierowca bmw.

