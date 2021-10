Krzysztof Baszczyński w rozmowie z Beatą Lubecką przypomniał, że gdy w szkołach ruszała nauka zdalna, ZNP wystąpiło do ministra edukacji z apelem o odchudzenie podstawy programowej. – Ale poza tym, że wystąpiliśmy, to niewiele z tego wynika. Nie wziął tego postulatu pod uwagę – powiedział Gość Radia ZET.

Zmiany w podstawie programowej. "Zrobiono uczniom wielką krzywdę"

Wiceprezes ZNP stwierdził, że zmiany w podstawie programowej wprowadzone za rządów minister Anny Zalewskiej to ''powrót do zupełnie innej szkoły i edukacji''. – Podstawę programową trzeba okroić i postawić ją na nogach, a nie na głowie – dodał.

– Teraz jest podstawa programowa, która zabija w uczniach kreatywność, każe wkuwać, a nie uczy myślenia. Zrobiono uczniom wielką krzywdę. Szkoła ma uczyć kreatywności, myślenia, a nie wkuwania – powiedział na antenie Radia ZET Krzysztof Baszczyński.

Zapytany, czego życzyć nauczycielom w dniu ich święta, odpowiedział: ''normalności, spokoju, przewidywalności ministra edukacji''. – I tego, aby to wszystko, co słyszymy 14 października, wszystkie ciepłe słowa, by mogły być wypowiadane przez kolejne dni w roku – podsumował.

RadioZET.pl