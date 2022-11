Na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach (woj. śląskie) odbywała się szkolna akademia. W uroczystości brało udział około 250 osób. W pewnym momencie część z nich zaczęła uskarżać się na nudności i zawroty głowy.

Tychy. Ewakuacja szkoły, część uczniów zasłabła

Jak relacjonują strażacy, z całego budynku ewakuowano 550 dzieci i około 50 pracowników obsługi. – Spośród tej grupy 18 osobom udzieliliśmy pomocy medycznej w postaci tlenoterapii – powiedział st. kpt. Tomasz Kostyra z Komendy Miejskiej PSP w Tychach.

Zgodnie ze zgłoszeniem w szkole wyczuwalny był zapach gazu. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe nie stwierdziły jednak przekroczonych norm tlenku węgla ani innych toksycznych związków.

– Nie ma potwierdzenia, by jakakolwiek szkodliwa substancja została wykryta, ale działania w zakresie rozpoznania są jeszcze prowadzone na miejscu. Musimy to sprawdzić, by mieć całkowitą pewność – zaznaczył st. kpt. Kostyra.

RadioZET.pl/PAP