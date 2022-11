Ujawniamy. TVP odmówiła Tuskowi. Chodzi o 11 listopada

Spot Donalda Tuska miał być zamieszczony w komercyjnym paśmie reklamowym po uiszczeniu opłat według cennika TVP. To samo nagranie 11 listopada wieczorem na warunkach komercyjnych będzie można obejrzeć w stacjach Polsat i TVN.

Ujawniamy. TVP odmówiła emisji spotu Tuska

– Podano nam bardzo prozaiczny powód, że jest zbyt późno i nie ma możliwości zamieszczenia takiego spotu, bo musi on przejść przez komisję kolaudacyjną, a to trwa – mówi Radiu ZET rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. I jak dodaje – inne telewizje bez problemu poradziły sobie z dopuszczeniem spotu do emisji.

– Nie rozumiem, dlaczego akurat w telewizji publicznej miałoby być rzeczą szczególnie trudną złożenie Polakom życzeń z okazji święta Niepodległości przez lidera opozycji – komentuje Grabiec.

RadioZET.pl