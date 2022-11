"Wojna przyjdzie do nas sama". Morawiecki ostrzega ws. Rosji

Dziś jest jeden jedyny sposób na to, by uwikłać Polskę w wojnę. Tym sposobem jest odwrócenie się plecami do Ukrainy. Jeśli nie będziemy jej wspierać, to popadnie ona w ogromną zależność od Rosji, a wtedy wojna przyjdzie do nas sama - ostrzegł Mateusz Morawiecki w cotygodniowym podcaście.