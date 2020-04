Wciąż nie udało się opanować pożaru w regionie byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ogień trawi Czerwony Las, sprawiając, że radioaktywne cząstki trafiają do atmosfery. Strefa ognia znajduje się zaledwie pół kilometra od granicy miasta Prypeć.

Płonie Czerwony Las w strefie czarnobylskiej. Jak podała agencja Interfax-Ukraina w najbardziej newralgicznym rejonie b. elektrowni atomowej działa blisko czterystu strażaków.

W strefie wykluczenia w Czarnobylu pali się trawa i ściółka. W gaszeniu uczestniczy 390 osób i 90 urządzeń

- podała Państwowa Służba Ratownicza, cytowana przez agencję prasową.

Ogień pozostaje nieopanowany, a radioaktywne cząstki dostają się do atmosfery. To niebezpieczne, bo wiatr może go roznosić na znaczne odległości.

Jak podaje serwis Napromieniowani.pl, większym zagrożeniem jest jednak pas ognia sięgający zabudowy i obszarów leśnych aniżeli promieniotwórcze cząstki, które dostają się do atmosfery.

Wraz z dymem uwalniane są radioaktywne cząstki do atmosfery, ale jest to zagrożenie o charakterze lokalnym (dla strażaków). Pozostała część radionuklidów zostaje rozproszona w górnych częściach atmosfery i rozrzedzona do tego stopnia, że stają się praktycznie niewykrywalne

- informuje serwis.

Do gaszenia zaangażowano pilotów śmigłowców i pojazdy inżynieryjne na bazie sowieckiego czołgu.

Interfax-Ukraina poinformowała o promieniowaniu w okolicy lasu czarnobylskiego. W regionie kijowskim mieści się w normalnych granicach (Kijów - 0,011 milirentgena/godzinę, region kijowski - w granicach 0,012 mR /godz. z akceptowanym poziomem 0,05 mR /godz.). W tzw. strefie wykluczenia poziomy dawki promieniowania gamma nie uległy zmianie (Czarnobyl - 0,020 mR /godz., akceptowany poziom to 0,055 mR /godz.).

Pożar w strefie czarnobylskiej jest jednym z wielu na Ukrainie w obecnym czasie, spowodowanych celowymi podpaleniami.

