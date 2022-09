Elżbieta II obchodziła w tym roku 70. rocznicę objęcia tronu. Zmarła w wieku 96 lat. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach z powodów zdrowotnych coraz częściej przekazywała obowiązki swojemu następcy, księciu Karolowi i innym członkom rodziny królewskiej. W chwili jej śmierci tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, Karol.

Na Pałacu Buckingham opuszczono flagę. - Odejście królowej to dla Brytyjczyków szok. Mija pewna epoka, była z Brytyjczykami od zawsze i nagle jej zabrakło - powiedział Radiu ZET Marek Rybarczyk, wieloletni dziennikarz BBC, autor książek o rodzinie królewskiej.

Królowa Elżbieta II nie żyje

Królowa zabierała w sprawie ważnych wydarzeń na świecie. W 1965 roku odwiedziła podzielony Berlin - symbol "zimnej wojny", która nastała po drugiej wojnie światowej. W przemówieniu do zachodnich berlińczyków przypomniała o ich trudnej sytuacji, została też przyjęta ogromną owacją.

Elżbieta II musiała jednak mierzyć się także z poważnymi kryzysami w swojej rodzinie. Jednym z najtrudniejszych był ten w roku 1992 - rozpadły się małżeństwa trojga z jej dzieci. Pożar zniszczył też Zamek Windsor - by go odbudować, potrzeba było trzydziestu siedmiu milionów funtów. Rodzina królewska nie miała takich pieniędzy, zdecydowała się więc na to, by zdobyć fundusze, otwierając dla zwiedzających Pałac Buckingham. Przed rezydencją ustawiały się kolejki chętnych, a dzięki wpływom z biletów udało się zebrać trzy czwarte sumy potrzebnej do remontu. Mimo to królowa wspominała ten rok gorzko.

- 1992 nie jest rokiem, który będę wspominała z przyjemnością. Mogłabym wręcz powiedzieć, używając bardzo łagodnego języka, że był to anus horribilis (łac. okropny rok) - powiedziała królowa Elżbieta.

Pięć lat później wydarzyła się ogromna tragedia. Księżna Diana zginęła w wypadku, po wielu miesiącach nagonki medialnej związanej z jej życiem osobistym. Królowa Elżbieta II dzień przed pogrzebem księżnej Diany oddała jej hołd na antenie publicznej brytyjskiej telewizji.

- Była wyjątkową i utalentowaną osobą. W dobrych i złych czasach nigdy nie straciła zdolności do śmiechu i inspirowania innych swoją dobrocią i ciepłem. Szanowałam ją i lubiłam za jej energię i oddanie innym, a szczególnie za oddanie swoim dwóm synom - powiedziała.

W tym roku w całej Wielkiej Brytanii odbyły się główne obchody Platynowego Jubileuszu Elżbiety II, czyli 70-lecia jej panowania, choć z racji trwających od kilkunastu tygodni problemów z poruszaniem się 96-letnia monarchini uczestniczyła w nich w mniejszym stopniu, niż pierwotnie zakładano. W lutym przechorowała COVID-19, który - jak mówiła - mocno ją osłabił.

fot. SplashNews.com/East News/Królowa Elżbieta II i książę Filip

Brytyjczycy zapamiętają Elżbietę jako osobę, która potrafiła żartować nawet w trudnych momentach. Po Brexicie i porażce angielskiej drużyny z Islandią na Euro 2016 na pytanie premiera Martina McGuinnesa, jak się miewa, dowcipnie odpowiedziała: "Cóż, żyję".

Kto zastąpi Elżbietę II?

Po śmierci najdłużej panującej w historii Wielkiej Brytanii monarchini tron powinien objąć Karol, ponieważ taka jest kolejność. Pojawiły się jednak spekulacje, że może to być ktoś inny.

- Większość ekspertów twierdzi, że oddanie przez Karola korony księciu Williamowi doprowadziłoby do kryzysu konstytucyjnego. Monarchia konstytucyjna ma swoją logikę i jest lista, według której wstępuje się na tron. Z drugiej strony mamy XXI wiek - powiedział Radiu ZET Marek Rybarczyk, autor książek o rodzinie królewskiej.

RadioZET.pl