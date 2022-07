Jak informuje portal NOS, klimatyzacja popsuła się wkrótce po wyjeździe pociągu z Paryża we wtorek wieczorem. Skład relacji Paryż-Amsterdam zatrzymał się na podparyskiej stacji Saint-Denis i nie ruszył się z niej przez ponad 3,5 godziny.

Setki pasażerów uwięzionych w pociągu. Niektórzy wybijali szyby w oknach

- Nie wolno nam było otwierać drzwi, ponieważ pociąg znajdował się między dwoma (innymi) torami - relacjonował belgijski pasażer feralnego składu Tom van Heymbeeck, cytowany przez portal.

Opowiada, że w niektórych wagonach zdesperowani pasażerowie powybijali szyby w oknach, by zapewnić sobie dopływ relatywnie świeżego powietrza. - Ludzie z peronów rzucali nam butelki z wodą, abyśmy mogli się czegoś napić, wszystkie napoje skończyły się nam po godzinie - mówi Belg.

Inny z pasażerów Vincent Brenn opublikował na Twitterze wideo, na którym widać, jak osoby znajdujące się w pociągu nie mogą otworzyć drzwi, które zamknęły się automatycznie.

Takich filmików - nagranych z wnętrza maszyny - można znaleźć więcej w mediach społecznościowych. Tu np. kamerka telefonu uchwyciła, jak mężczyzna stojący na peronie rzuca butelkę wody w kierunku pociągu.

Ostatecznie pasażerowie zostali ewakuowani z pociągu ok. godz. 23. Część pasażerów spędziła jednak noc w pociągu, bo nie mieli jak dotrzeć do celu swojej podróży, m.in. do Amsterdamu i Brukseli. - Pasażerowie otrzymają rekompensatę - zapewnia rzecznik przewoźnika, firmy Thalys, który przeprosił za zdarzenie.

