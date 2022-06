Przyjaciel Putina straszy III wojną światową. Wskazał cel ataku w Europie

Rosyjska propaganda nieustannie próbuje zastraszać społeczeństwa Europy Zachodniej. Tym razem gen. Andriej Gurulow, bliski sojusznik Putina i deputowany do Dumy Państwowej, ostrzegł w rosyjskiej telewizji Pierwyj Kanał, że jeśli Rosja zostanie zmuszona do eskalacji trwającej inwazji poza granice Ukrainy, "pierwszym celem bombardowania" będzie Londyn.

Przyjaciel Putina straszy III wojną światową

Przyjaciel rosyjskiego przywódcy powiedział, że jeśli blokada Kaliningradu doprowadzi do kolejnej wojny światowej, stolica Wielkiej Brytanii "ucierpi jako pierwsza". – Na pewno nie zaczniemy od Warszawy, Paryża czy Berlina. Pierwszym uderzeniem będzie Londyn. To jasne, że zagrożenie dla świata pochodzi od Anglosasów – mówił.

– Zniszczymy całą grupę satelitów kosmicznych wroga podczas pierwszej operacji powietrznej. Nikogo nie będzie obchodziło, czy są to satelity amerykańskie, czy brytyjskie, wszystkie uznamy za należące do NATO – kontynuował.

W dalszej części absurdalnej wypowiedzi gen. Gurulow zagroził, że Rosja zlikwiduje w Europie cały system obrony przeciwrakietowej. – W ramach operacji zniszczenia krytycznie ważnych obiektów Zachód zostanie odcięty od dostaw prądu. Wszystkie miejsca zaopatrzenia w energię zostaną zniszczone – dodał.

Rosyjska dezinformacja kolportuje też tezy, że Zachód "testuje" Rosję, prowadzi do eskalacji oraz prowokuje. Manipulowała też obrazem działań władz Litwy, przekonując, że realizacja unijnych sankcji i ograniczenie w transporcie do obwodu kaliningradzkiego, to przejaw agresywnej postawy Zachodu, który stara się "osaczać Rosję".

