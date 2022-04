Rosyjscy snajperzy ćwiczyli strzelanie na cywilach? "Zwłoki wciągali do garażu"

Były szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow przekonuje, że rosyjscy snajperzy mieli ćwiczyć strzelanie na cywilach. "Następnie wciągali zwłoki do garażu" - napisał.

Wojna w Ukrainie z każdym kolejnym dniem przynosi nowe, przerażające ustalenia. Rosyjscy snajperzy mieli ćwiczyć strzelanie, używając do tego żywych tarcz - cywilów z Hostomla, twierdzi były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow w komunikatorze Telegram.

"Policja ujawniła 11 zwłok cywilów w jednym z garaży (...) w Hostomlu, niedaleko Buczy. Miejscowi mówią, że strzelanie do cywilów to był trening dla rosyjskich snajperów, którzy następnie wciągali zwłoki do garażu" - napisał Awakow.

"Rosyjscy snajperzy ćwiczyli strzelanie na cywilach"

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 167 dzieci, a 297 zostało rannych - poinformowała w czwartek rano ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na swoim kanale w Telegramie.

Rzeczniczka dodała, że cytowane przez nią dane nie są ostateczne, ponieważ nie jest możliwe zweryfikowanie faktycznej liczby zamordowanych dzieci na terytoriach, na których trwają działania wojenne.

Jak informuje agencja Interfax-Ukraina za prokuraturą generalną, w środę odnaleziono spalone ciało 12-letniej dziewczynki w samochodzie na autostradzie w pobliżu wsi Jahidne w obwodzie czernihowskim.

RadioZET.pl/ PAP/ Telegram

