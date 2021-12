Pijany obywatel Irlandii przeskoczył ogrodzenie otaczające parlament Rumunii i włamał się do gmachu - podaje w poniedziałek serwis Romania Journal. Według informacji portalu mężczyzna pomylił parlament z hotelem, do którego chciał się dostać.

Jak podała bukareszteńska policja, w poniedziałek ok. godz. 4 została powiadomiona przez straż parlamentu o odnalezieniu w budynku pijanego człowieka. Miał to być obywatel Irlandii, który przeskoczył przez ogrodzenie i wybił szybę, po czym znalazł się w środku.

Rumunia. Pijany Irlandczyk włamał się do budynku parlamentu

Mężczyzna został przewieziony na posterunek i zatrzymany na 24 godziny. Wszczęto śledztwo w sprawie zniszczenia budynku państwowego.

Wybryk mężczyzny wywołał powszechne zdumienie. Rumuńska dziennikarka Sonia Simionov napisała, że nie potrafi znaleźć innego wytłumaczenia dla zachowania turysty niż przegrany zakład. Według jej nieoficjalnych informacji Irlandczyk przyjechał do Rumuni z kolegą, z którym wieczorem imprezowali w jednym z klubów w centrum Bukaresztu. Gdy lokal został zamknięty, przenieśli się do klubu ze striptizem, z którego zostali wyproszeni około 3.00 w nocy. Poszli więc szukać innej rozrywki i trafili pod gmach parlamentu, do którego jeden z nich się włamał - czytamy we wpisie dziennikarki.

