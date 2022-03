Schwarzenegger w mocnej odezwie do Rosjan. "Nie chcę, żebyście skończyli jak mój ojciec"

Arnold Schwarzenegger zabrał głos ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Aktor w niemal 10-minutowym nagraniu wygłosił odezwę do Rosjan, przywołując historię swojego ojca, żołnierza nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej, który został "podjudzony kłamstwami swojego rządu". - Nie chcę, żebyście skończyli złamani jak mój ojciec - podkreślił Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger zwrócił się w czwartek do Rosjan w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, aby "powiedzieć im prawdę o wojnie na Ukrainie”. Były gubernator Kalifornii i odtwórca roli Terminatora potępił "propagandę i dezinformację" Kremla.

- Wiem, że wasz rząd powiedział wam, że to wojna o denazyfikację Ukrainy. Denazyfikacja Ukrainy? To nieprawda - oświadczył Schwarzenegger, podkreślając, że ciągle ma szacunek dla narodu rosyjskiego.

Schwarzenegger zwrócił się odezwą do Rosjan

Zwracając się do rosyjskich żołnierzy Schwarzenegger opowiada historię swojego ojca, żołnierza nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej, który został "podjudzony kłamstwami swojego rządu". Były aktor i polityk opowiada, jak jego ojciec wrócił z Leningradu jako człowiek "załamany fizycznie i psychicznie", nie tylko z powodu odniesionych ran, ale także z powodu poczucia winy.

- Nie chcę, żebyście skończyli złamani jak mój ojciec - podkreślił Schwarzenegger i dodał, że "to nie jest wojna w obronie Rosji, jaką prowadzili wasi dziadowie lub pradziadowie". Gwiazdor Hollywood wysłał także wiadomość do "władców na Kremlu", pytając ich "dlaczego poświęcają tych młodych mężczyzn dla własnych ambicji". Do prezydenta Władimira Putina zwrócił się słowami: "Ty zacząłeś tę wojnę. Prowadzisz tę wojnę. Możesz zatrzymać tę wojnę".

Schwarzenegger zakończył swoje przemówienie przesłaniem poparcia dla obywateli Rosji, którzy demonstrowali przeciwko wojnie na ulicach rosyjskich miasta. - Świat widział waszą odwagę. Wiemy, że ponieśliście konsekwencje tej odwagi (...). Jesteście nowymi bohaterami - mówił. W czwartek do południa wideo było obejrzane już kilka milionów razy.

