Oskarżony o handel narkotykami 37-letni obywatel Malezji został skazany w Singapurze na śmierć za pośrednictwem wideokonferencji prowadzonej przez program Zoom. To kolejny taki wyrok na świecie. Werdyktem online oburzone są organizacje broniące praw człowieka.

Rozprawa odbyła się w formie wideokonferencji, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa. Obrońca oskarżonego nie sprzeciwiał się tej formie jej prowadzenia.

Singapur jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa państw Azji.

Kolejny skazany na śmierć w rozprawie prowadzonej przez Zoom

Punithan Genasan został uznany za współsprawcę sprzedaży co najmniej 28,5 kg heroiny w 2011 roku. Przez lata nie przyznawał się do winy. Obciążyły go zeznania dwóch kurierów narkotyków. Wpadł w Malezji w 2016 roku, następnie przekazany singapurskim organom ścigania – podał dziennik „Straits Times”.

Dla bezpieczeństwa wszystkich biorących udział w procesie rozprawa (…) odbyła się w formie wideokonferencji”

- powiedział cytowany przez Reutera rzecznik singapurskiego sądu najwyższego.

Prawnik skazanego Peter Fernando nie sprzeciwiał się jednak wykorzystaniu tej platformy w piątkowej rozprawie, ponieważ miał na niej zostać jedynie ogłoszony werdykt. Adwokat oświadczył też, że jego klient… rozważa apelację.

Singapurskie prawo surowo zabrania handlu nielegalnymi substancjami, a według obrońców praw człowieka w ostatnich dziesięcioleciach w kraju powieszono za przestępstwa narkotykowe setki osób, w tym dziesiątki cudzoziemców.

Obrońcy praw człowieka krytykowali używanie Zooma w sprawach sądowych, w których oskarżonym grozi śmierć.

Wykorzystanie kary śmierci w Singapurze jest z natury okrutne i nieludzkie, a użycie technologii zdalnej, takiej jak Zoom, do skazania człowieka na śmierć sprawia, że jest takie jeszcze bardziej

- ocenił wicedyrektor azjatyckiego oddziału organizacji Human Rights Watch, Phil Robertson.

HRW krytykowała również wyrok śmierci wydany na początku maja przez platformę Zoom w Nigerii. Na śmierć przez powieszenie skazano tam wówczas mężczyznę oskarżonego o zamordowanie pracodawcy swojej matki.

RadioZEt.pl/PAP