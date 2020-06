Dramatyczna śmierć George'a Floyda. Są wyniki drugiej sekcji zwłok 46-latka

46-letni George został zabity przez brutalność policjanta, który go zatrzymał. Potwierdzają to dwie sekcje zwłok, które wskazują tę samą przyczynę śmierci — jednak różnią się od siebie w kilku szczegółach. Według lekarzy bezpośrednią przyczyną zgonu Georga Floyda było uduszenie - informuje CNN.

Sekcja zwłok George'a Floyda

Dr Michael Baden, którego cytuje agencja Reuters, powiedział, że wielu funkcjonariuszy myśli, że jak ktoś mówi — to może oddychać. Lekarz stwierdził, że jest to nie prawda, gdyż można mówić i jednocześnie nie brać oddechu.

Przy pierwszej sekcji zwłok Hennepin County Medical Examiner w komunikacie prasowym przekazał, że dodatkowo do śmieci George'a Floyda przyczyniło się niedawne używanie metaamfetaminy, zatrucie fentanylem oraz nadciśnienie i choroba wieńcowa.

Natomiast drugi zespół niezależnych lekarzy nie wykrył u Afroamerykanina żadnych schorzeń, które mogłyby się przyczynić do śmierci. Lekarze nie znaleźli także w organizmie 46-latka śladów po alkoholu, narkotykach oraz innych używkach. Zespół jednak uznał, że oprócz duszenia Dereka Chauvina, do zgonu czarnoskórego mężczyzny przyczynili się inni policjanci, którzy dociskali go kolanami do ziemi.

Pierwszy komunikat hrabstwa Hennepin mówił o tym, że sekcja zwłok nie wykazała u Floyda oznak duszenia. Jedna rzeczniczka prasowa oświadczyła ostatnio, że najnowsze wyniki sekcji zwłok, są ostatecznymi wnioskami władz tego regionu. Prawnicy rodziny zmarłego George'a Floyda poinformowali, że pogrzeb mężczyzny odbędzie się 9 czerwca w Houston. Natomiast w czwartek, 4 czerwca odbędą się uroczystości żałobne w Minneapolis.

Protesty i zamieszki po śmierci George'a Floyda

Po brutalnej śmierci George'a Floyda dokonanej przez policjantów w około 70 miastach w Stanach Zjednoczonych trwają protesty. Słowa przyciskanego do ziemi Afroamerykanina - „nie mogę oddychać” stały się ich głównym hasłem. Jednak w wielu miejscach wymknęły się spod kontroli. Zamieszki zbierają coraz to większe żniwo. Jedną z ofiar śmiertelnych jest znany restaurator David McAtee, który zginął od strzałów policyjnych.

