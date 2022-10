Wybuch na Moście Krymskim uchwycony przez kamery. "To operacja specjalna SBU"

Ukraińska agencja Interfax-Ukraina podała w sobotę, powołując się na źródła w ukraińskich służbach, że eksplozja, do której doszło rano na moście zbudowanym przez Rosję na anektowany Krym, była operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). SBU nie skomentowała tej opinii. W sieci pojawiło się nagranie, które przedstawia rzekomy wybuch.

"Eksplozja na Moście Krymskim to operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy" - oświadczyło źródło reprezentujące ukraińskie organy ochrony prawa. Wypowiedź tego samego źródła przekazała agencja UNIAN.

SBU oficjalnie nie skomentowała swojego domniemanego związku z tymi wydarzeniami. Na profilach SBU na portalach społecznościowych opublikowano zdjęcia płonącego mostu i komentarz w formie przeróbki wiersza ukraińskiego wieszcza narodowego, Tarasa Szewczenki. W wierszu, w którym mowa jest o wschodzie słońca i słowiku witającym dzień śpiewem, słowa "płonące widnokręgi" zamieniono na "płonący most", a zdanie o słowiku, który "wita słońce" - słowami o słowiku "witającym na Krymie SBU". Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że jest to "wspaniała okazja, by sparafrazować" wiersz Szewczenki.

Pożar Mostu Krymskiego. "To operacja specjalna SBU"

Pożar skomentowało też ukraińskie ministerstwo obrony. "Krążownik rakietowy Moskwa i most Kerczeński - dwa owiane złą sławą symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie - upadły. Co dalej, ruscy?" - czytamy w komunikacie resortu obrony Ukrainy.



Strona rosyjska podała, że doszło do wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Prócz zniszczeń na kolejowej nitce przeprawy, zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. Z opublikowanych zdjęć wynika, że część jezdni runęła do wody.

Przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko podważył rosyjskie stwierdzenie, że pożar i zniszczenia spowodował wybuch ciężarówki. “Do wybuchu, który był w stanie zawalić betonowe słupy mostu, nie mogło dojść na drodze, jak przedstawia to rosyjska propaganda, publikując film z przejazdem ciężarówki”. W sieci opublikowano nagranie, które rzekomo pokazuje eksplozję na moście.

Anton Heraszczenko uważa, że do wybuchu doszło na podporach mostu, a operację przeprowadzono pod wodą. Podobnego zdania jest ekspert w dziedzinie ładunków wybuchowych, cytowany przez BBC. Wątpi też, że most został ostrzelany. – Pożar rosyjskiego mostu na Krym nie wynikał raczej z ostrzału rakietowego i mógł być skutkiem dobrze zaplanowanego aktu dywersji – stwierdził.

Zdaniem eksperta, którego nazwiska nie podano, na moście nie są widoczne uszkodzenia, które świadczyłyby o wybuchu pocisku, który nadleciał z powietrza. Według niego możliwe jest natomiast, że "przyczyną był dobrze zaplanowany atak z dołu". - Podejrzewam, że materiały wybuchowe na moście drogowym i na pokładzie pociągu zostały uruchomione prawie jednocześnie przy pomocy zakodowanej komendy radiowej - powiedział ekspert.

W komentarzu w sobotę na Twitterze Ryan, emerytowany generał australijskiej armii, który analizuje działania wojenne na Ukrainie, zastrzegł, że zbyt wcześnie jest, by określić "metodę ataku na most". Niemniej, do zawalenia podobnego odcinka mostu pomiędzy podporami trzeba - jego zdaniem - wielkiej ilości materiałów wybuchowych i dobrego zaplanowania.

- Uszkodzenie takiej przeprawy jak rosyjski most na anektowany Krym wymaga dużej ilości materiałów wybuchowych, znacznie większej niż mogłoby przenieść na sobie kilku ludzi, bądź też kilku pocisków rakietowych lub bomb - uważa ekspert wojskowy Mick Ryan.



Most był w ostatnich miesiącach pod ochroną rosyjskich środków obrony przeciwlotniczej. Według agencji Ukrinform ruch na moście został całkowicie wstrzymany. Rosjanie twierdzą, że dwa odcinki mostu częściowo się zawaliły.

RadioZET.pl/PAP/Interfax-Ukraina