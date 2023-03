Darmowe prezerwatywy w szkołach. Na korytarzach mają stanąć specjalne dozowniki

Senator z Partii Demokratycznej Caroline Menjivar wniosła projekt nowych przepisów, które od roku szkolnego 2023/24 nakładałyby na publiczne szkoły średnie obowiązek zapewnienia uczniom darmowych prezerwatyw. Ponadto, ustawa przewiduje wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego i HPV u dzieci poniżej 18 lat.

Celem tych zmian jest zmniejszenie liczby ciąż i infekcji przenoszonych drogą płciową u młodzieży, szczególnie na obszarach poza miastami oraz wśród mniejszości, które mają gorszy dostęp do usług publicznych. Nowe przepisy zabraniają też odmawiać sprzedaży środków antykoncepcyjnych nieletnim.

Kalifornia. Darmowe prezerwatywy w szkołach

W Kalifornii dzieci już w wieku 12 lat i starsze mogą otrzymać poufną opiekę medyczną w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w tym dowiedzieć się o zapobieganiu ciąży, HIV i chorobom przenoszonym drogą płciową. Ale nastolatki wciąż napotykają bariery, próbując uzyskać dostęp do tych usług - pisze “Los Angeles Times”.

- Wszystkie dostępne badania pokazują, że udostępnianie prezerwatyw w szkołach zwiększa ich użycie - powiedziała Paula Tavrow, ekspertka w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego nastolatków i profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. - Jednocześnie dane pokazują, że te środki nie powodują, że uczniowie uprawiają więcej seksu, mają więcej partnerów seksualnych lub zaczynają uprawiać seks w młodszym wieku - podkreśliła.

Ponad milion uczniów zyska dostęp do prezerwatyw w szkole, o które nie będą musieli prosić, ponieważ będą im udostępnione specjalne dozowniki. - Nakładając obowiązek zapewnienia bezpłatnych prezerwatyw we wszystkich kalifornijskich szkołach średnich, umożliwiamy młodzieży, która decyduje się na aktywność seksualną, ochronę siebie i swoich partnerów przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, jednocześnie usuwając bariery, które potencjalnie mogą ich zawstydzać i prowadzić do niebezpiecznego seksu - wyjaśniła “LA Times” senator stanowa Caroline Menjivar z Partii Demokratycznej, która przedstawiła ustawę.

RadioZET.pl/"Los Angeles Times"/USA Today