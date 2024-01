Nowy problem pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej. "Istna plaga"

Niedawno miasto zmieniło sposób umieszczania tabliczek z numerami linii autobusowych i tramwajowych na przystankach MPK w Krakowie, by łatwiej było je zmieniać ekipom montującym. To jednak ułatwiło też chuliganom ich ściąganie, bo tabliczki nie są w ogóle zabezpieczone.

"Efektem jest istna plaga brakujących numerów linii, która dosięga dziesiątek, a może i setek wiat przystankowych w różnych częściach Krakowa. Ekipy nadzorujące starają się na bieżąco uzupełniać braki, jednak jest to walka z wiatrakami" - alarmują administratorzy profilu "Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK" na Facebooku, którzy opisują problem.

Kraków. Brakujące tabliczki na przystankach MPK

Twórcy profilu apelują do władz miasta, by przywrócili dawny sposób montowania numerów lub w inny sposób informowali pasażerów, jaki tramwaj lub autobus zatrzymuje się na danym przystanku. "Na niektórych przystankach brakuje tyle tabliczek, że ciężko się połapać w kursujących tam liniach" - piszą w poście. "Łatwość dostępu tabliczek prowokuje do ich zabierania" - dodają.

Zdaniem internautów, którzy komentują wpis, powodów może być więcej. "Jak są jakieś dzikie wichury, to na przystanku koło mnie tabliczki wypadają «same» i można je znaleźć w kałużach" - pisze jeden z nich. "Wyświetlacz na GSM i po sprawie, w dłuższej perspektywie pewnie tańszy w eksploatacji, jak te tabliczki" - podpowiada inny.

