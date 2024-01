Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Mróz daje o sobie znać

Do wielu awarii doszło dziś rano w krakowskiej komunikacji miejskiej. Zaledwie w ciągu kilku godzin wykoleił się tramwaj i zepsuły się zwrotnice na kluczowych rozjazdach. Wszystko z powodu mroźnej pogody. W minioną noc i rano termometry w Krakowie pokazywały miejscami nawet -18 st. C. Awarie i usterki udało się szybko naprawić, jednak nie obyło się bez wielu utrudnień w dotarciu do pracy czy szkoły.

Awaria zwrotnicy przy Bagateli, na Dietla wykolejony tramwaj

Ok. godz. 9 awarii uległa zwrotnica od strony Teatru Bagatela na wysokości Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Linia nr 20 do Cichego Kącika kierowana była przez pl. Wszystkich Świętych. Ok. godz. 6 zwrotnica zepsuła się także przy ul. Limanowskiego i Koronie. Linie 13, 17, 19, 72 kierowane były na trasy objazdowe.

Ok. godz. 6.30 na ulicy Dietla wykoleił się tramwaj jadący w kierunku ul. Starowiślnej. Trasy linii 22 i 52 zostały częściowo zmienione. Między godz. 7.30 a 8.15 nie kursowały tramwaje linii 18 i 50 do Górki Narodowej. Składy były zawracane na pętli Krowodrza Górka z powodu awarii tramwaju i zatrzymania ruchu w okolicy Papierni Prądnickich.

Jakby mało było awarii na torowiskach tramwajowych, na ulicy Prądnickiej w kierunku Krowodrzy Górki został wstrzymany ruch samochodowy. Zbyt wysoki autobus turystyczny zablokował się pod wiaduktem kolejowym. Linie autobusowe 120, 140, 337, 420, 513 kierowane były przez ul. Wrocławską.

