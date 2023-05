PiS forsuje zmiany w TK. Komisja sejmowa podjęła decyzję

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowano przyjęcie przez Sejm projektu przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych m.in. do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Poparcie dla projektu wyraziło 15 członków komisji, przeciw było 13. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej poparcia komisji nie uzyskał żaden ze złożonych przez posłów KO, Polski 2050 i Lewicy wniosków o odrzucenie projektu w całości. Większości komisji nie uzyskał także wniosek KO o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w tej sprawie.

Projekt przewiduje zmniejszenie liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK

Na początku posiedzenia odrzucono również wniosek opozycji o zwrócenie się do marszałek Sejmu o przeprowadzenie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu całej izby.

Projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK na początku maja złożyli w Sejmie posłowie PiS. Przewiduje on zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do dziewięciu, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów.

Spór o kadencję Julii Przyłębskiej

Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Posłowie opozycji wskazywali w związku z tym podczas posiedzenia, że projekt - jako mający rozwiązać doraźny problem - w ogóle nie powinien być omawiany, gdyż nie spełnia wymogów prawidłowej legislacji.

- Cieszę się, że ta debata na komisji została przeprocedowana. Widzowie, którzy obserwowali posiedzenie, myślę, że wyrobili sobie zdanie, komu zależy na przedłużaniu prac komisji i aby TK był nadal zablokowany - powiedział przewodniczący komisji Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że jego ugrupowanie nie ukrywa, "co powoduje konieczność dokonania nowelizacji przepisów dotyczących TK".

RadioZET.pl/PAP