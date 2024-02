Roman Giertych dostał nowe stanowisko w komisji. Kim jest polityk?

Roman Giertych kojarzy się głównie z działalnością w polskiej polityce, kiedy w 2006 i 2007 roku obejmował funkcję wicepremiera i ministra edukacji narodowej. Jednocześnie był wówczas prezesem Ligi Polskich Rodzin. Oprócz tego w latach 2001-2007 i od 2023 roku jest osłem na Sejm IV, V i X kadencji. Jeszcze wcześniej w latach 1989-1994 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej.

Roman Giertych: Wiek

Roman Giertych urodził się 27 lutego 1971 roku w Śremie w województwie wielkopolskim.

Roman Giertych: Pochodzenie

Roman Giertych wychował się na Kórniku - mieście w województwie wielkopolskim. Pochodzi z politycznej rodziny, która była związana z ruchem narodowym. Jego ojciec Maciej Giertych jest politykiem, naukowcem, a także

profesorem nauk leśnych. Natomiast jego dziadek Jędrzej Giertych był dyplomatą, politykiem i publicystą, a także jednym z przywódców Stronnictwa Narodowego.

Roman Giertych: Wykształcenie

Roman Giertych ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Kórniku. Następnie przeniósł się do Poznania, gdzie trafił na kierunek historii na Wydziale Historycznym, którego jest absolwentem, kończąc je w 1994 roku. Rok później ukończył prawo. Dwa lata później przeprowadził się do Warszawy, rozpoczynając aplikację adwokacką.

Roman Giertych: Polityka i kariera zawodowa

W 1989 roku Roman Giertych utworzył organizację Młodzieży Wszechpolskiej. Z początku był jej prezesem, ale pięć lat później otrzymał tytuł prezesa honorowego. Należał również do Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego. W 2001 roku z inicjatywy Giertycha i członków tych organizacji stworzono Ligę Polskich Rodzin. W tym samym roku podczas wyborów parlamentarnych z ramienia partii LPR Giertych został posłem IV kadencji z okręgu podwarszawskiego. Cztery lata później utrzymał mandat, a w 2006 roku mianowano go prezesem partii Ligi Polskich Rodzin.

Na początku maja 2006 roku został wicepremierem oraz ministrem edukacji narodowej. Obie funkcje sprawował do sierpnia 2007 roku. Po odwołaniu Romana Giertycha liczył na korzystny wynik w kolejnych wyborach parlamentarnych, ale w związku, że LPR nie uzyskał wyborczego progu, podjął decyzję o wycofaniu się ze stanowiska prezesa partii, a sam zapowiadał wycofanie się z polityki. Jeszcze w 2009 roku współpracował z Libertas Polska, a później całkowicie zrezygnował z członkostwa LPR. Następnie wrócił do działalności adwokackiej.

Od 2015 roku w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w protestach Komitetu Obrony Demokracji. W 2023 roku Roman Giertych był inicjatorem akcji "Sieci na Wybory", które były skierowane przeciwko PiS w mediach społecznościowych. W tym samym roku miał próbować sił w wyborach do Senatu, ale jego kandydatura nie spotkała się z dobrym odbiorem ze strony innych podmiotów. Jednak w 2023 roku udało mu się zdobyć mandatu poselskiego w wyborach do Sejmu. Giertych znalazł się na liście Koalicji Obywatelskiej. W styczniu 2024 roku wybrano go na wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego KO.

Roman Giertych: Partie

Roman Giertych był członkiem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego. Wspólnie z działaczami w 2001 roku założyli Ligę Polskich Rodzin. Wcześniej, bo w 1993 roku próbował wejść do Sejmu z ramienia Unii Polityki Realnej. Cztery lata później był jednym z inicjatorów utworzenia Bloku dla Polski, aby później pojawić się na listach Koalicji Obywatelskiej.

Roman Giertych: Rodzina, żona i dzieci

Czytaj więcej: „Komisja Giertycha” ma szczególne zadanie. Będzie badać afery PiS

Roman Giertych ma żonę Barbarę. Para wzięła ślub w 1998 roku i doczekała się czworga dzieci: Marii, Karoliny, Leona i Alicji.

Roman Giertych: Komisja

W połowie stycznia 2024 roku Roman Giertych otrzymał od Donalda Tuska specjalną funkcję. Premier powierzył mu misję rozliczania PiS z afer i nieprawidłowości, do których doszło w trakcie rządów tej partii.

- Wszyscy winni zostaną ukarani, a wszystkie pieniądze, które będziemy w stanie odzyskać dla Skarbu Państwa, zostaną wykorzystane na dobre cele – zapowiadał Roman Giertych. Zespół jest już po pierwszym spotkaniu z NIK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przebieg prac można obejrzeć na oficjalnym kanale Romana Giertycha w serwisie YouTube.

Oglądaj

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl, X