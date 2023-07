11-latka poszła na urodziny do koleżanki. Fatalny finał imprezy. "To był szok"

Fatalnie dla 11-letniej dziewczynki skończyło się przyjęcie urodzinowe u koleżanki. Dziewczynkę zaproszono na tzw. piżama party - informuje Interia. Po powrocie do domu zachowanie dziecka na tyle zaniepokoiło rodziców, że postawili zawieźć córkę na SOR. - Podejrzewaliśmy alkohol. Jednak zaburzenia świadomości były inne, niepokojące - mówili w rozmowie z portalem.

11-latka poszła na urodziny do koleżanki. Szokujące ustalenia

- Dziewczyna miała być pobudzona w trakcie urodzin, a na drugi dzień wpadła w marazm z okresową agresją. Czuła się mocno osłabiona i zgłaszała bóle brzucha. Rodzice wybrali się więc na oddział ratunkowy - relacjonował lekarz, który przyjął dziewczynkę, Krzysztof Tomczyk. - Zachowywała się dziwnie, miała zaburzenia świadomości, ciężko było się z nią dogadać. Była też wykończona - mówił.

Na początku lekarze podejrzewali, że dziecko jest pod wpływem alkoholu lub dopalaczy. W końcu postanowiono przeprowadzić test na obecność narkotyków. Jego wyniki zszokowały zarówno medyków, jak i rodziców 11-latki.

- Ku naszemu zdziwieniu u 11-latki wyszła amfetamina. To był szok - opowiadał lekarz. Wyjaśnił, że dziewczynka miała objawy odstawienne. - Narkotyki, takie jak amfetamina, w pierwszej fazie działają pobudzająco, w późniejszych dobach pojawia się tak zwany zjazd. Wszystko przez to, że po zażyciu dochodzi do "pożyczki" neurotransmiterów w mózgu, które następnie trzeba "oddać". To, że jesteśmy pobudzeni, odbija się tym, że na następny dzień jesteśmy półprzytomni. I takie objawy u tej dziewczynki były - tłumaczył rozmówca Interii.

Dodał, że 11-latkę oddano pod opiekę rodzicom, którzy mieli podjąć "wzmożoną czujność". - Wiedzieliśmy też, że w domu jest wszystko w porządku, to była kochająca się rodzina, bez patologii - powiedział lekarz. I ostrzegł rodziców, żeby byli czujni. - Wiek nie ma znaczenia, narkotyki wpadają w ręce już nie tylko 16- czy 17-latków. Mamy lato, takich przypadków będzie coraz więcej - podsumował.

RadioZET.pl/Interia