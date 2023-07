12-latek uratował babcię z płomieni. Wrócił do płonącego budynku

W niedzielne popołudnie służby z Lublina odebrały zgłoszenie o pożarze. Ogień miał się pojawić na klatce schodowej i poddaszu kamienicy w dzielnicy Bronowice.

Lublin. 12-latek uratował babcie z pożaru

Zanim służby pojawiły się na miejscu, dym zauważył 12-letni chłopiec, który wykazał się niesamowitą odwagą. Nastolatek nie wahając się ruszył z pomocą. Najpierw pomógł 83-letniej babci, z którą był w pokoju.

Chłopiec szybko wyprowadził kobietę z budynku. Jednak chwilę później wrócił do środka, by wydostać z płonącej pułapki swojego psa i papugę. "Na szczęście nikomu nic poważnego się nie działo. Domownicy zostali przewiezieni do szpitala na badania kontrolne" - przekazał nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Gdy domownicy i zwierzaki byli już bezpieczni, na miejscu pojawili się strażacy, którzy szybko poradzili sobie z żywiołem. Dokładne przyczyny wybuchu pożaru wyjaśnią teraz policjanci. Według wstępnych doniesień do zaprószenia ognia miał doprowadzić niedopałek papierosa.

RadioZET.pl