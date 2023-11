17-latek brutalnie pobił 12-latka. Policja przekazała nowe informacje

17-latek, który poniżał i pobił 12-latka usłyszał zarzuty zmuszenia przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło przekazała PAP, że za zarzucone czyny napastnikowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Orzeczono też dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.

Małopolskie. Zarzuty dla 17-latka, który pobił młodszego chłopca

Przypomnijmy, że do brutalnej napaści na 12-latka, której sprawcą był o pięć lat starszy chłopak doszło w Michałowicach pod Krakowem. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak w sieci opublikowano nagranie z całego zajścia.

Na krótkim filmie widać, jak agresywny nastolatek podbiega do chłopca, bije go i krzyczy: "co ty k**wa ze mną zaczynasz". 12-latek wywraca się na alejce parkowej i przeprasza. Napastnik następnie każe mu klękać i całować buty. Potem kopie go prosto w twarz.

Wiadomo, że do pobicia doszło 19 października. Policjanci szybko dotarli do ofiary i jego rodziców, a po złożeniu przez nich zawiadomienia zatrzymali napastnika.

Źródło: Radio ZET/PAP