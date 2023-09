18-letnia Ewelina nie żyje. Znaleziono ciało poszukiwanej nastolatki

Ewelina z Krakowa zaginęła 4 września. Tuż przed zniknięciem 18-latka widziana była w centrum handlowym Bonarka przy ulicy Henryka Kamieńskiego w Krakowie. Później wsiadła do autobusu linii 179 w kierunku al. Focha, którym wracała do domu ok. godz. 21:00. Niestety, nigdy nie dotarła na miejsce.

W środę policja poinformowała portal O2.pl, że poszukiwania nastolatki dobiegły końca. - Potwierdzam, że zakończyliśmy poszukiwania zaginionej. Niestety, z tragicznym skutkiem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Nie udzielamy żadnych szczegółów - powiedział podkom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Ewelina z Krakowa nie żyje. Znaleziono ciało 18-latki

Ciało znaleziono w poniedziałek 11 września w Wiśle, w okolicy stopnia wodnego Dąbie. - Dostaliśmy informację od przechodnia spacerującego w tamtym rejonie, że zauważył zwłoki znajdujące się w rzece. Na miejsce pojechali policjanci z komisariatu wodnego i wyłowili ciało - powiedział Wirtualnej Polsce podkomisarz Piotr Szpiech, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W środę zidentyfikowano ciało. Policjanci potwierdzili, że należy ono do zaginionej nastolatki. Prokuratura wyjaśnia dokładne okoliczności jej śmierci.