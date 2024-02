27-latka uprowadzona przez czterech mężczyzn. "Jeden z nich chciał się z nią ożenić"

Sceny niczym z filmu rozegrały się w wielkopolskiej gminie Kaczory. Wieczorem 4 lutego czworo mężczyzn weszło do domu młodej kobiety i siłą wciągnęło ją do samochodu. - Porwano młodą kobietę w Rzadkowie. Podobno spodobała się jakiemuś Romowi - mówił jeden z mieszkańców.

Wielkopolska. Uprowadzono młodą kobietę

Całą sytuację mieli widzieć świadkowie, którzy natychmiast zawiadomili policję. Z treści zgłoszenia wynikało, że 27-latka została wbrew swojej woli wyprowadzona z domu i zabrana do samochodu. Porwania miało się dopuścić czworo mężczyzn, którzy następnie odjechali w nieznanym kierunku.

- Na miejsce błyskawicznie zostały skierowane pobliskie patrole, a także funkcjonariusze pionu kryminalnego pilskiej jednostki. W działania także zostali zaangażowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu - przekazała Olimpia Kubińska z Komendy Powiatowej Policji w Pile, cytowana przez Interię.

Spodobała się jednemu z oprawców. "Chciał się z nią ożenić"

Policjanci natychmiast ruszyli do akcji i ustalili dane porywaczy. Dzień później udało się ich zatrzymać. Wiadomo, że czterej mężczyźni w wieku od 20 do 48 lat byli narodowości romskiej. Wszyscy trafili już do aresztu i usłyszeli zarzuty.

Prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu cytowany przez Interię powiedział: - Odpowiedzą za pozbawienie wolności kobiety i próbę przemocą doprowadzenia do związku małżeńskiego. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wiadomo, że uprowadzoną kobietę odnaleziono w powiecie gostyńskim. Miała zostać porwana, ponieważ wpadło w oko jednemu z oprawców, który postanowił się z nią ożenić - wbrew woli 27-latki. Policja zapewnia, że kobieta jest w dobrym stanie, a jej zdrowiu i życiu nic nie zagraża.

Źródło: Radio ZET/Interia