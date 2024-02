Alarm przeciwlotniczy w Kijowie. Zmasowany atak wojsk Putina

Ukraińska stolica znów znalazła się pod rosyjskim ostrzałem. Tamtejsze media donoszą, że w nocy z soboty na niedzielę w Kijów uderzyły wrogie drony. "Obrona powietrzna w mieście działa" - podano. Według doniesień większość bezzałogowców została zestrzelona.

Zmasowany atak Rosji. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie

Z doniesień w ukraińskich mediach wiemy też, że Rosja do ataku wykorzystała drony Shahed - te nadleciały z południa Ukrainy. Lokale władze wydały ostrzeżenia dla mieszkańców. "Apelujemy do mieszkańców, aby pozostali w schronach do czasu odwołania alarmu powietrznego.

Rosja zaatakowała też centrum Ukrainy. Wiadomo, że pod ostrzałem znalazły się obwody: kijowski, winnicki, żytomierski i czekarski. Wrogie rakiety spadły też na obwody: odeski, mikołajewski i chersoński na południu kraju.

Rosja wystrzeliła drony z okupowanego Krymu

Według ukraińskiej armii obrona lotnicza strąciła 40 z 45 dronów wystrzelonych przez Rosję. Siły Lotnicze przekazały, że Rosja wystrzeliła bezzałogowce z okupowanego Krymu.

Na ten moment wiadomo, że w ostrzałach ranna została jedna osoba. W obwodzie dniepropetrowskim odłamki zestrzelonych dronów wywołały pożar.

Źródło: Radio ZET/polsatnews.pl/Ukrinform