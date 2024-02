Policjanci z komendy miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali sprawcę śmiertelnego wypadku w Wawrowie (woj. lubuskie), w którym zginął 10-letni chłopiec - poinformowała w mediach społecznościowych polska policja.

Wawrów. 10-latek nie żyje. Trzy osoby zatrzymane

Funkcjonariusze zatrzymali 26-latka w sobotę o godz. 15. Mężczyzna w wieku 26 lat przyznał się do prowadzenia bmw. Policja poinformowała też, że trwają czynności procesowe, a zatrzymany miał przy sobie narkotyki. Zdecydowano więc o pobraniu mu krwi do badań.

Oprócz 26-latka w sprawie zatrzymano jeszcze dwie osoby: 28-letniego mężczyznę (to brat sprawcy) oraz 24-letnią kobietę. - To osoby, które najprawdopodobniej utrudniały śledztwo - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Marcin Maludy.

Z ustaleń policji, o który donosi polsatnews.pl, wynika, że to właśnie tych dwoje zatrzymanych ukryło samochód w lesie. Auto zaś miało być wypożyczone. - Będziemy ustalać podział ról zatrzymanych - dodał funkcjonariusz.

Wawrów. 10-latek nie żyje. Potrąciło go rozpędzone auto

Do tragedii doszło w Wawrowie (woj. lubuskie) na wysokości kościoła, ok. 100 metrów od ronda. - Dzieci szykowały się właśnie do wyjazdu w góry, na upragnione wakacje, do Zakopanego. W autokarze były pootwieranie luki bagażowe, wszyscy pakowali swoje rzeczy - relacjonował w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim podinsp. Marcin Maludy.

- W pewnym momencie od strony ronda w kierunku Czechowa, z dużą prędkością przejechał kierujący, prawdopodobnie ciemnym, BMW i potrącił 10-letniego chłopca, jednego z uczestników wycieczki - powiedział policjant.

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia podjęli próbę reanimacji. Później chłopiec był jeszcze reanimowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Został przetransportowany do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie niestety, zmarł - dodał Maludy. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady.

Źródło: Radio ZET/PAP/Policja